РИАМО – 28 янв. Риск заразиться коронавирусом через посылки китайского интернет-сервиса AliExpress, по словам эксперта Роспотребнадзора, минимален, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова отметила, что случаев заражения через посылки не зафиксировано, так как вирус бессилен во внешней среде.

«Риск инфицирования, связанный с почтовыми отправлениями, минимален», — сказала Перминова.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце прошлого года. Больной может умереть из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. По последним данным, в Китае от коронавируса погибли уже около 100 человек, заражены почти 4,5 тысячи. Случаи заражения также зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Франции, Австралии и ряде других стран. Предполагаемым переносчиком вируса назвали змей.

Во вторник российские туроператоры приостановили прием организованных тургрупп из Китая из-за вспышки коронавируса.