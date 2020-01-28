РИАМО - 28 янв. В ночь на вторник в Подмосковье и Москве прошел сильный снегопад, снежный покров в регионе вырос, и ожидается, что его высота еще увеличится до конца января, при этом выпавший снег может сохраниться до весны, несмотря на оттепели, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Зима в Московском регионе совсем не похожа на зиму. И, несмотря на то, что до конца месяца еще несколько дней, нынешний январь уже стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха превышает привычные показатели на 9 градусов. И в ближайшие дни похолодания не предвидится», — говорится в сообщении.

С начала зимы весь выпавший снег в столице таял, хотя осадков выпало в городе достаточно – это были снег, мокрый снег и дождь.

Из-за снегопада, который начался в ночь во вторник, количество снега достигло 5 миллиметров в пересчете на воду, снежный покров увеличился до 4 сантиметров. В ближайшее время в Московском регионе сохранится слабый мороз.

Норма осадков в Подмосковье и столице уже перевыполнена. По данным метеостанции ВДНХ, с начала января в Москве выпало 47 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра, и до конца января в городе пройдут еще осадки, снега на улицах прибавится.

Так как февраль будет гораздо более прохладным, чем январь, выпавший снег пролежит до весны.