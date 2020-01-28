РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 янв. Молодежь городского округа Мытищи провела день без интернета, поиграв в настольные игры и уделив внимание живому общению, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В структурном подразделении «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» 27 января с большим интересом обсудили молодежные будни и поиграли в увлекательные настольные игры. Необходимость в учреждении такого праздника была обусловлена снижением реального общения между людьми и ростом зависимости от интернета», – говорится в сообщении.

Мероприятие приурочили к празднованию Международного дня без интернета. В этот день традиционно проходят просветительские мероприятия, посвященные теме живого общения между людьми. Многие образовательные учреждения, музеи и библиотеки приглашают посетителей на экскурсии, мастер-классы и лектории.

Первыми организаторами подобных событий стали именно те люди, которые активно пользовались интернетом. Впоследствии активистов поддержали единомышленники во многих странах мира.