РИАМО - 28 янв. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей провели траурное мероприятие в столичном Музее Победы в память о жертвах концентрационных лагерей, в ходе мероприятия выступили и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, передает корреспондент РИАМО.

«Мы собрались для того, чтобы почтить память узников Освенцима. Дата освобождения концлагеря - для узников знаковая. Нам и молодым людям никогда не надо забывать, что творилось в мире 75 лет назад», - сказала руководитель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Харламова.

Она добавила, что в освобожденном Освенциме находилось почти три тысячи узников, в том числе 180 детей. За освобождение Польши от фашистских захватчиков погибли более 600 тысяч советских солдат.

В ходе мероприятия своими воспоминаниями поделились бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Также воспоминания узников зачитали ученики столичных школ.

Кроме того, бывшие узники фашистских концлагерей возложили цветы к памятнику в зале Памяти и Скорби Музея Победы.