РИАМО - 28 янв. Два научно-исследовательских института в России занимаются разработкой вакцины от нового китайского коронавируса, сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью aif.ru.

По последним данным, в Китае от коронавируса 2019-nCoV погибли уже около 100 человек, заражены почти 4,5 тысячи.

Случаи заражения также зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Франции, Австралии и ряде других стран.

«По нашим расчетам, за прошедший период 16,8% случаев из общего количества заболевших носили тяжелый характер. Я хотела бы обратить внимание на то, что 80% заболевших имеют возраст старше 60 лет. Детей младше 15 лет всего двое. И практически у всех больных с тяжелыми случаями была какая-то сопутствующая патология», - отметила Попова.

Она также подчеркнула, что статистика заболеваемости за прошлую неделю впервые показала снижение. В России действуют усиленные меры контроля, направленные на предотвращение завоза коронавируса в страну.

«С 31 декабря мы посмотрели 20365 рейсов (и авиационные, и все сухопутные). Из них 6646 из Китайской Народной Республики. И осмотрели более 1,3 миллиона лиц. Из них выявили более ста человек, посещавших КНР и имевших какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания. <...> Ни в одном случае не был установлен специфический вирус 2019-nCoV», - добавила Попова.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, необходимо чаще мыть руки, избегать незащищенного контакта с дикими или сельскохозяйственными животными, при обращении с животными и продуктами животного происхождения следует надевать защитные халаты, перчатки и маску. При приготовлении пищи нельзя допускать контакта сырых продуктов с уже приготовленными, мясо и яйца следует доводить до полной готовности.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце прошлого года. Больной может умереть из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. Со вторника из-за вспышки коронавируса российские туроператоры приостановили прием организованных тургрупп из Китая.