РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. Почти 290 подъездов отремонтируют в многоквартирных домах подмосковного Королева в текущем году, сообщил заместитель главы администрации горокруга Владимир Шабалдас.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание. На нем участники обсудили вопросы вывоза мусора и ремонта подъездов.

«В 2020 году планируем отремонтировать 289 подъездов, из них 227 в рамках текущего ремонта, и 62 в рамках программы софинансирования. Общая сумма ремонта составит 40 миллионов рублей. Средства выделены из бюджетов Московской области, Королева и управляющих компаний», - сказал Шабалдас.

Ремонт в подъездах проводится раз в пять лет. Адресный перечень планируемых для ремонта подъездов размещен на сайтах городской администрации и координационного совета.

На территории Королева расположено 1262 многоквартирных дома, в которых 3910 подъездов. С 2015 по 2019 годы было отремонтировано 2412 подъездов на общую сумму 513,4 миллиона рублей.