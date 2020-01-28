РИАМО - 28 янв. Первых потерявшихся в 2020 году жителей нашли в Дмитровском лесничестве и лесничестве «Русский лес», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
Жителям Подмосковья напоминают, что, отправляясь зимой в лес, необходимо одеваться по погоде. Заблудившись в лесу зимой, человек испытывает не только страх и панику – он должен противостоять холоду и быстро наступающему чувству голода.
С собой всегда нужно брать заряженный телефон, так как это значительно повысит шанс быть найденным.
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