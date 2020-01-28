РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Центральный каток «Торпедо» в подмосковных Люберцах снова открылся для посещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Каток открыли еще в начале января, но из-за неблагоприятных погодных условий пришлось его закрыть.

«Городской каток на стадионе «Торпедо» в Люберцах вновь открылся для посещения. Покататься на главном катке округа можно ежедневно», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что каток в будни работает с 15:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00.

Также на катке можно взять в прокат коньки, хоккейную клюшку и шайбу, при необходимости работает заточка коньков. Вход платный, действуют льготы.

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