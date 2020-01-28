РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 янв. Любительский театр «Своя радуга» Подольска 1 февраля бесплатно покажет спектакль «Горе от ума», сообщила «РИАМО в Подольске» администратор театра Елена Пономарева.

Театр «Своя радуга» основан врачами-энтузиастами в Подольской городской клинической больнице более 30 лет назад. В труппе театра актеры-любители разных специальностей. Театр располагается на территории больницы по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 18.

«Театр «Своя радуга» 1 февраля в 13:00 бесплатно покажет спектакль по пьесе писателя Александра Грибоедова «Горе от ума». Премьера проходила 21 декабря. Режиссером является Алексей Говорухо, длительность спектакля будет около 3 часов. Посмотреть постановку смогут все желающие», – сказала Пономарева.