РИАМО - 28 янв. Власти столицы согласовали проект культурно-досугового центра на базе бывшего кинотеатра «Электрон» в Зеленограде, здание сохранит свой первоначальный внешний облик, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Исторический образ с большим витражным входом и скошенной, устремленной вверх кровлей, будет сохранен. Изменятся материалы фасадов – архитекторы предлагают использовать современные фасадные панели и клинкерный кирпич. За судьбу «Электрона» переживали местные жители, и я рад, что к их просьбам прислушались», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Согласно проекту, внутри разместятся кафе и помещения свободной планировки для различных магазинов и тренажерных залов. На втором этаже предусмотрено выставочное пространство, которое будет выигрывать от большого количества естественного света.

По результатам обследования здания решено установить дополнительную диафрагму жесткости – она усилит несущие конструкции здания и позволит простоять ему еще многие годы.