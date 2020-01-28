РИАМО - 28 янв. Порядка 60 храмов возвели на территории столицы за минувшие восемь лет в рамках программы строительства православных храмов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Начиная с 2012 года, когда в городе был введен в эксплуатацию первый храм по программе, <…> появилось 58 новых храмовых комплексов», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, в прошлом году в столице построили и ввели в эксплуатацию 10 храмовых комплексов. Среди них, к примеру, храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в районе Крюково, Преображенская церковь в Коммунарке, храм в честь святителя Николая в Тушине и другие.

«В 2020 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию не менее 10 храмов, при том, что 17 церквей находятся в высокой степени готовности», – подчеркнул глава департамента.

Программа строительства православных храмов реализуется на средства благотворителей и пожертвований, для сбора которых создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы». Сопредседателями его попечительского совета являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.