РИАМО - 28 янв. Возгорание кровли административного здания по улице Артюхиной в Москве успешно ликвидировано пожарным расчетом, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Артюхиной, дом 6, корпус 2. Предварительно, горела кровля пятиэтажного административного здания. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Расчеты спасателей работали по рангу пожара «1 БИС».

«Принятыми мерами в 12:33 пожар был локализован, а в 12:41 – ликвидирован», - говорится в сообщении.

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Информации о пострадавших нет.