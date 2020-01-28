РИАМО - 28 янв. В библиотеке «Московской электронной школы» опубликовали видеоуроки победителей конкурса «Вместе за безопасность на дорогах», сообщил РИАМО во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С 28 января учителя и школьники могут использовать для изучения правил дорожного движения видеоуроки победителей конкурса «Вместе за безопасность на дорогах». 23 ролика уже опубликованы в «Московской электронной школе» в разделе «Основы безопасности жизнедеятельности», - сказал Ликсутов.

По его словам, эти материалы уникальны тем, что делались детьми и для детей. Уроки выполнены в разных жанрах: от классических образовательных роликов и социальной рекламы до комиксов и мультфильмов. Для удобства поиска в библиотеке МЭШ ролики объединены хэштегом #вместезабезопасностьнадорогах.

Кроме того, по словам Максима Ликсутова, видеоролики опубликованы на Едином транспортном портале, сайте ЦОДД, а также будут использоваться в эфире Московского образовательного интернет-телеканала Mosobr.TV. Уроки переведут на английский язык, их планируется использовать на стенде Московского транспорта на выставках и конференциях, в том числе на международных.

Конкурс видеоуроков «Вместе за безопасность на дорогах!» проводился столичным Дептрансом с 22 октября по 20 декабря. На конкурс было прислано 415 работ из 30 городов России. Жюри выбрали по три победителя в каждой из восьми номинаций.