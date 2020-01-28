РИАМО - 28 янв. Пожарным удалось локализовать возгорание кровли административного здания по улице Артюхиной в Москве, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Ранее в оперативную смену ЦУКС столичного главка МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Артюхиной, дом 6, корпус 2. Предварительно, загорелась кровля пятиэтажного здания. Огонь охватил порядка 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 12:33 пожар был локализован», - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара «1 БИС». Еще до прибытия спасателей из дома самостоятельно вышли 50 человек.

Сведений о пострадавших не поступало.