РИАМО – 28 янв. По данным министерства внутренних дел России, каждый год в Россию приезжает порядка 16-17 миллионов человек, передает Федеральное агентство новостей.

При этом ежегодно в России постоянно находится около 10 миллионов зарубежных граждан.

«Больше всего желающих получить российский паспорт оказалось среди граждан Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана и Армении», - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года на пресс-конференции рассказал, как можно улучшить условия адаптации для мигрантов. Он отметил, что в Средней Азии нужно внедрять российские системы образования, открывать курсы по русскому языку, филиалы вузов.