РИАМО - 28 янв. Сотрудники Росгвардии задержали в Электростали мужчину, который избил женщину около детского сада, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил из детского дошкольного учреждения на улице Ленина. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии охранник рассказал, что нажал кнопку, когда увидел, как у входа в здание мужчина кричит и избивает женщину кулаками.

«Сторож описал внешность потерпевшей и агрессивно настроенного мужчины и указал, в какую сторону они направились. Через некоторое время в подъезде жилого дома на проспекте Ленина росгвардейцы обнаружили и задержали злоумышленника», – говорится в сообщении.

Между знакомыми мужчиной и женщиной возникла ссора и в порыве эмоций мужчина применил физическую силу. Потерпевшая от оказания медпомощи отказалась.

Задержанным оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. В настоящее время по данному факту проводится проверка.