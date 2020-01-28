РИАМО - 28 янв. В Подмосковье до конца 2020 году создадут еще 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», они появятся в 25 городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«До конца 2020 года в Подмосковье планируется открытие еще 42 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Сегодня в сельской местности и малых городах региона работают 77 таких центров, в них обучается свыше 31,5 тысячи ребят», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что центры создают в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Каклюгина подчеркнула важность того, чтобы дети получали одинаково качественное образование вне зависимости от места проживания.

«Если раньше считалось, что в сельской местности школьники не имеют доступа к современному оборудованию и новейшим технологиям, то реализация проекта демонстрирует обратное. Благодаря новым центрам ребята из сельской местности обучаются на лучшем оборудовании, в том числе используют шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и квадрокоптеры», — отметила министр.

Она напомнила, что в прошлом году Подмосковье присоединилось к торжественному открытию 77 «Точек роста».

Центры откроются в 25 городских округах. Среди них – Богородский, Коломенский, Волоколамский, Дмитровский, Можайский и другие.