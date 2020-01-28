РИАМО - 28 янв. Пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируют полностью достроить в 2020 году, сообщил во вторник министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих во время официального запуска участка ЦКАД-5 на западе Подмосковья.

«Сегодня строители заверили нас в том, что этот пятый участок Центральной кольцевой дороги, кусочек которого вводится сегодня в эксплуатацию, <...> будет сдан поэтапно в течение этого года», - сказал Дитрих.

По словам вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, запуск ЦКАД улучшит ситуацию на дорогах региона, повысив уровень безопасности и снизив количество пробок.

«Это очень мощный толчок для развития производства. Второе, это даст возможность очень сильно уменьшить количество пробок на автомобильных дорогах Московской области. Мы знаем, что кольца около Москвы все перегружены. И третье, это даст возможность существенно снизить количество погибших на дорогах, поскольку здесь та инфраструктура, которая способствует решению этой задачи», - добавил Тресков.

Официальный запуск движения состоялся на участке ЦКАД-5 длиной 9 километров возле деревни Жедочи в Наро-Фоминском городском округе. Его был реконструирован и расширен до четырех полос.

Трасса получила вторую техническую категорию. Здесь появилась разворотная эстакада, а также специальный зверопроход, проложенный с учетом миграционных троп лесных животных.

Протяженность пятого пускового комплекса ЦКАД составит 76,44 километра. Строительные работы ведутся без перекрытия транспортного потока, интенсивность которого оценивается в 30 тысяч автомобилей в сутки. В ходе реконструкции старое покрытие дороги А-107 меняют на новое с использованием современных материалов.