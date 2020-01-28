РИАМО - 28 янв. Региональная акция «Блокадный Ленинград глазами молодежи Подмосковья», которая была посвящена 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прошла в 35 городах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы волонтеров Победы региона.

«Волонтерская акция «Блокадный Ленинград глазами молодежи Подмосковья» - возможность для молодых людей проявить свое неравнодушие к сохранению истории своей страны, не допустить искажения исторических фактов», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Она добавила, что во время проведения таких акций у молодежи есть уникальная возможность пообщаться с очевидцами тех страшных событий, чтобы узнать, как это было на самом деле, сказать свое «спасибо». Министр поблагодарила волонтеров за сохранение истории страны.

Волонтеры Победы Подмосковья в рамках акции совместно с ветеранами провели уроки памяти, где рассказали школьникам об основных событиях блокады, из чего был сделан блокадный хлеб, каковы были планы Гитлера на осажденную Северную столицу. Учащимся предлагали справиться с тематическими заданиями, а также показали видеоистории жителей блокадного Ленинграда.

Добровольцы воссоздали ключевые события блокады более чем на 60 площадках, установленных по всему региону, чтобы привлечь внимание жителей своих городов к героической истории жителей Ленинграда. Активисты, раздавая прохожим информационные листовки, призывали их задуматься о подвиге ленинградцев. Также предлагали один из главных символов блокады - кусок хлеба весом в 125 граммов. В общей сумме было роздано более 40 тысяч листовок.

Кроме того, в местах проведения акции были установлены бочки, аналогичные тем, которые в военные годы помогали людям бороться с холодом, и растяжки с цитатами из дневника 11-летней школьницы Тани Савичевой, который она вела во время блокады в 1941 году. А музыкальным сопровождением стала седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, написанная, когда вокруг города на Неве сомкнулось кольцо блокады.

Также в Звездном городке была установлена военная палатка, стилизованная под годы войны и наполненная соответствующим реквизитом.