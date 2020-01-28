РИАМО - 28 янв. Суббота стала рабочим днем в клиентских офисах МособлЕИРЦ, для обслуживания клиентов расчетный центр открыл более 170 клиентских офисов в 58 муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного ЕИРЦ.

«С января 2020 года МособлЕИРЦ начал работать в новом режиме. Теперь в каждом территориальном управлении по субботам открыты центральные и некоторые дополнительные офисы», – говорится в сообщении.

Время работы офисов в субботние дни составляет не менее шести часов. С подробным графиком работы офисов можно ознакомиться на сайте МособлЕИРЦ (https://xn--90aijkdmaud0d.xn--p1ai/about/tu).

Во всех клиентских офисах действует единый стандарт обслуживания: прием в режиме «одно окно – одно обращение», обязательны пандусы, терминалы для оплаты и передачи показаний приборов учета.

В большинстве офисов установлена электронная очередь. Она помогает сократить время ожидания и сразу направить клиента к нужному специалисту. Кроме того, она также позволяет отслеживать загруженность офисов и оперативно вносить изменения в режим работы, чтобы в пиковое время посетителей обслуживало максимальное количество специалистов. В отдельных случаях может быть принято решение о продлении времени работы клиентского офиса в вечерние часы.

Для посещения офисов наиболее удобна вторая половина месяца, утренние и вечерние часы. Вечером рекомендуется приходить в расчетный центр заблаговременно, как минимум за полчаса до закрытия.