РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске начался прием работ на Всероссийский конкурс семейной фотографии «Блюдо для литературного героя-2020», в нем принимают участие школы и детские сады, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске 27 января стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса семейной фотографии «Блюдо для литературного героя-2020». Мероприятие организовано в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании». Активное участие в конкурсе принимают учащиеся общеобразовательных учреждений, а также воспитанники дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования», – говорится в сообщении.

На суд жюри конкурсанты с 6 до 14 лет отправляют фотографии, рассказывающие о любимых блюдах литературных героев и связанные с содержанием литературного произведения.

Конкурс семейной фотографии «Блюдо для литературного героя-2020» проходит с целью развития творческой деятельности, а также пробуждения интереса к различным формам активностей, направленным на сохранение и укрепление здоровья.

Конкурс проводится в два тура – региональный и всероссийский. В регионах тур продлится до 6 апреля 2020 года, включая сроки подведения итогов и объявления результатов. На второй тур принимаются работы, отправленные региональным организатором и указанные в приказе об итогах конкурса. Жюри второго тура не рассматривает работы, присланные участниками программы самостоятельно.

Второй тур – всероссийский, он пройдет с 7 апреля по 30 сентября 2020 года, включая сроки подведения итогов и объявления победителей.