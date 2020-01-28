РИАМО – 28 янв. Научный центр Роспотребнадзора «Вектор» вошел в список лабораторий, которые занимаются диагностикой коронавируса, реестр составила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает Газета.ru.

Коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце прошлого года. По данным СМИ, от него погибли около 100 человек, заражены почти 4,5 тысячи.

«ВОЗ включила в реестр ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, так как там разработали две современные тест-системы по диагностике нового типа коронавируса», — говорится в сообщении.

Страны, нуждающиеся в проведении диагностики, смогут обратиться к специалистам российского центра.

Ранее в России разработали средство для диагностики нового коронавируса. Специалистам понадобилось на разработку менее семи дней с момента публикации информации о генетической последовательности данного патогена. Тест позволяет быстро выявить заболевание даже на ранней стадии.