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Здоровье

Как москвичу получить доступ к электронной медкарте

Корреспондент РИАМО разбиралась, какие данные о здоровье содержатся в электронной медкарте и как получить к ней доступ.
© сайт мэра Москвы
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Что такое электронная медкарта

© РИА Новости, Владимир Песня

Новый сервис «Электронная медкарта» (ЭМК) для москвичей запущен с 14 января 2020 года. Она является альтернативой бумажной карте и никогда не потеряется. Пользователь в любое время сможет иметь доступ к информации о своих диагнозах и рекомендациях по лечению. Это очень удобно, например, если человек обращается не к врачу из поликлиники, а за альтернативным мнением.

С помощью ЭМК можно в любое время получить доступ:

- к протоколам осмотров врачей с 2017 года;

- результатам лабораторных и инструментальных исследований с 2019 года;

- выписным эпикризам с 2019 года (в каком стационаре лежал больной, информации о проведенных исследованиях, рекомендациях врачей).

В дальнейшем планируется, что в карте будет появляться больше информации: добавятся данные о выписанных рецептах, о вакцинации детей до 15 лет, снимки инструментальных исследований и т.п.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в будущем с помощью ЭМК населению будут рассылать напоминания о диспансеризации.

Пока проект работает в тестовом режиме.

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Кто может получить доступ

 сайт мэра Москвы

Пользователь должен быть старше 15 лет, иметь полис ОМС, зарегистрированный в Москве, и стандартную или полную учетную запись на портале.

Также доступ могут получить родители детей младше 15 лет, после того как пройдут проверку родительских прав. Сделать это можно двумя способами.

Если свидетельство о рождении выдано в любом субъекте РФ после 1 октября 2018 года или зарегистрировано в Москве (дата выдачи может быть любой), достаточно будет просто ввести фамилию, имя и отчество ребенка. Проверка будет проведена автоматически, и человек получит доступ к карте.

Если же свидетельство о рождении не соответствует вышеуказанным требованиям, придется обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

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Необходимые документы

© РИАМО, Александр Манзюк

При запросе на доступ к услуге необходимо представить:

- данные паспорта РФ;

- данные полиса ОМС;

- цветную фотографию заявителя анфас с действующим паспортом гражданина РФ в руках (для владельца стандартной учетной записи);

- для доступа к карте ребенка – личные данные ребенка и свидетельство о рождении.

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Как получить доступ

 pixabay.com

Для начала нужно зарегистрироваться на портале mos.ru с помощью адреса электронной почты или телефона, ввести пароль. Также можно войти через соцсети, аккаунт Google или аккаунт госуслуг.

Затем по ссылке из письма, которое направлено на электронный адрес пользователя, нужно зайти в категорию «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте» и нажать кнопку «Получить услугу». Чтобы отправить запрос доступа к карте, придется заполнить поля с фамилией, именем и отчеством, указать паспортные данные, номер полиса ОМС и, если ваша учетная запись стандартная, добавить цветное фото с паспортом в руках.

На фото должно быть видно серию и номер паспорта, информацию о дате выдачи (также можно обратиться в МФЦ для получения полного доступа к госуслугам и mos.ru).

В конце надо будет пройти проверку номера телефона (на него вышлют проверочный код).

Каждый раз при входе в свою ЭМК человек будет получать SMS с одноразовым паролем.

Двухэтапная авторизация, схожая с теми, что используют в банках, создана, чтобы защитить личные данные пациентов.

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Сроки

В течение пяти дней проводится проверка данных. После этого пользователь получит уведомление об открытии доступа: в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте.

Согласно данным на сайте мэра Москвы, с начала запуска нового сервиса - 14 января 2020 года заявки на предоставление доступа к электронной медкарте оставили 20 тысяч человек, из них уже 10 тысяч человек ею пользуются. Всего создано более 10 миллионов электронных карт.

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