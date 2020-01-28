Как москвичу получить доступ к электронной медкарте

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Новый сервис «Электронная медкарта» (ЭМК) для москвичей запущен с 14 января 2020 года. Она является альтернативой бумажной карте и никогда не потеряется. Пользователь в любое время сможет иметь доступ к информации о своих диагнозах и рекомендациях по лечению. Это очень удобно, например, если человек обращается не к врачу из поликлиники, а за альтернативным мнением.

С помощью ЭМК можно в любое время получить доступ:

- к протоколам осмотров врачей с 2017 года;

- результатам лабораторных и инструментальных исследований с 2019 года;

- выписным эпикризам с 2019 года (в каком стационаре лежал больной, информации о проведенных исследованиях, рекомендациях врачей).

В дальнейшем планируется, что в карте будет появляться больше информации: добавятся данные о выписанных рецептах, о вакцинации детей до 15 лет, снимки инструментальных исследований и т.п.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в будущем с помощью ЭМК населению будут рассылать напоминания о диспансеризации.

Пока проект работает в тестовом режиме.

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