РИАМО - 28 янв. Более 120 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло в городском округе Мытищи за неделю, сообщается на сайте администрации горокруга.

«С 20 по 26 января на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» было зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 4 ДТП с пострадавшими», – отмечается в материале.

20 января водитель «ГАЗ», выехав на встречную полосу, столкнулся с машиной «Луидор», затем столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии пассажир Hyundai получил травму головы. 21 января водитель Mitsubishi Lancer сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пожилой мужчина получил серьезный перелом и был госпитализирован. В этот же день водитель машины Volkswagen Polo сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У нее диагностировали сложный перелом, она госпитализирована.

23 января водитель «ВАЗ» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, в результате ДТП пожилая женщина получила серьезные переломы и была госпитализирована.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и убедительно просит быть предельно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, предусмотренные как для водителей, так и для пешеходов.