РИАМО - 28 янв. В столице для мониторинга ситуации, связанной с китайским коронавирусом, создан оперативный штаб, также под особый контроль взяты гостиницы и другие места массового пребывания туристов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что пока коронавирус обходит Россию стороной, в стране не выявили ни одного подтвержденного случая заболевания.

«Тем не менее мы должны быть настороже. Хотя Москва и находится в 6,5 тысячах километров от очага эпидемии китайского города Ухань, через наш город проходят огромные потоки людей: туристы, работники, бизнесмены, студенты», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он подчеркнул, что сейчас в столице находятся туристы, которые приехали в город до введения Китаем ограничений на выезд.

Собянин отметил, что в Москве создали оперативный штаб, задачей которого является постоянный мониторинг ситуации и быстрое принятие необходимых решений. Штаб создали для координации работы городских и федеральных служб.

По словам мэра, под особый контроль берутся места массового пребывания туристов и гостиницы. Кроме того, дополнительно закупят медоборудование, маски, защитные костюмы, респираторы, ручные дозаторы дезинфекторов.

Город совместно с Росздавнадзором также работает над оперативными поставками современных тест-систем, с помощью которых можно будет оперативно диагностировать коронавирус.

Собянин отметил, что жителей будут информировать о ситуации и действиях властей.

Мэр уточнил, что держит ситуацию на личном контроле.

Новый коронавирус распространился в Китае в конце 2019 года. Заразившийся вирусом может умереть из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. По данным СМИ, в Китае от коронавируса погибли около 100 человек, заражены почти 4,5 тысячи. Случаи заражения зафиксированы в Японии, США, Австралии и ряде других стран.