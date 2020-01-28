РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 янв. Около 40 тысяч школьников подмосковного Подольска приняли участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

27 января во всех общеобразовательных организациях Подольска провели уроки в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

«В мероприятиях приняли участие более 38,7 тысяч обучающихся 1-11 классов. В ходе проведения тематических уроков школьники почтили память ленинградцев, которые 872 дня боролись за свои жизни, за жизни своих родных, близких и друзей, а подчас, и совсем незнакомых людей», – говорится в сообщении.

В школах округа раздали детям блокадную норму хлеба весом в 125 граммов. Также в рамках тематического мероприятия в образовательных учреждениях были показаны видеоролики, презентации, оформлены выставки рисунков, организован выпуск школьных радиопрограмм, посвященных 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

«Участвуя во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», школьники Подольска рассказывали о мужестве ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, уверена, что они сохранят память об их подвиге в своем сердце», – сказала заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципалитета Галина Киселева.