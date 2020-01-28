РИАМО - 28 янв. Пожарные выехали по вызову на улицу Артюхиной в Москве, предварительно, там загорелась кровля пятиэтажки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 10:56 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Артюхиной, дом 6, корпус 2, где, по предварительной информации, происходит загорание на кровле пятиэтажного административного здания», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Подробности и площадь возгорания выясняются.

Предварительно, огонь охватил порядка 100 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара «1 БИС».

Еще до того, как на место прибыли пожарные, здание самостоятельно покинули 50 человек. Сведений о пострадавших нет.