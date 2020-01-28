РИАМО – 28 янв. При реализации гарантированного пенсионного плана (ГПП) в среднем по РФ прибавка к пенсии могла бы составить 16,5 тысяч рублей, однако для этого нужно, чтобы россияне откладывали по 6% своего месячного дохода в течение 30 лет, пишет газета «Известия».
ГПП — добровольная схема накопления, которую планируют внедрить в 2021 году. Взносы в НПФ не будут облагаться налогом, если они не будут превышать 6% от общего дохода. Первые выплаты из накопленных средств можно будет получить либо при наступлении пенсионного возраста или раньше — через 30 лет после начала уплаты взносов. Также можно будет получить единовременную выплату, например, для оплаты лечения.
Самую большую прибавку смогут получить среднестатистические москвичи, откладывающие по 6% от дохода в течение 30 лет, — 32,7 тысячи рублей. Также хорошую прибавку получат жители Сахалина — 30 тысяч рублей. Самые скромные выплаты будут в Туве (7,8 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тысячи рублей).
При накоплении дополнительных 6% и капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты. Однако для реализации ГПП важно, чтобы в финансовой отрасли страны был соблюден ряд факторов — сохранялся стабильный экономический рост и был создан благоприятный налоговый режим. Также важно финансовое образование граждан.
Задумываясь о пенсионных накоплениях, лучше исходить из самого негативного сценария, посоветовал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас, по его словам, высока вероятность нового мирового экономического кризиса, который коснется и нашей страны: экспортные доходы будут падать, экономика — сжиматься, а государство — сокращать социальные обязательства.
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