РИАМО – 28 янв. При реализации гарантированного пенсионного плана (ГПП) в среднем по РФ прибавка к пенсии могла бы составить 16,5 тысяч рублей, однако для этого нужно, чтобы россияне откладывали по 6% своего месячного дохода в течение 30 лет, пишет газета «Известия».

ГПП — добровольная схема накопления, которую планируют внедрить в 2021 году. Взносы в НПФ не будут облагаться налогом, если они не будут превышать 6% от общего дохода. Первые выплаты из накопленных средств можно будет получить либо при наступлении пенсионного возраста или раньше — через 30 лет после начала уплаты взносов. Также можно будет получить единовременную выплату, например, для оплаты лечения.

«В малообеспеченных регионах заработать на безбедную пенсию будет труднее, даже если регулярно откладывать по ГПП 6% от своего дохода. Эксперты считают, что ближайшие 30 лет будут столь же турбулентными в экономике, как и предшествующие, и для комфортной старости понадобятся гораздо большие накопления», - говорится в сообщении.

Самую большую прибавку смогут получить среднестатистические москвичи, откладывающие по 6% от дохода в течение 30 лет, — 32,7 тысячи рублей. Также хорошую прибавку получат жители Сахалина — 30 тысяч рублей. Самые скромные выплаты будут в Туве (7,8 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тысячи рублей).

При накоплении дополнительных 6% и капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты. Однако для реализации ГПП важно, чтобы в финансовой отрасли страны был соблюден ряд факторов — сохранялся стабильный экономический рост и был создан благоприятный налоговый режим. Также важно финансовое образование граждан.

Задумываясь о пенсионных накоплениях, лучше исходить из самого негативного сценария, посоветовал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас, по его словам, высока вероятность нового мирового экономического кризиса, который коснется и нашей страны: экспортные доходы будут падать, экономика — сжиматься, а государство — сокращать социальные обязательства.

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