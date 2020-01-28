РИАМО - 28 янв. Шестикомнатный пентхаус на Ленинском проспекте стал первым в январском списке московских квартир с самой высокой стоимостью аренды, говорится в сообщении пресс-службы компании «ИНКОМ-Недвижимость».

Эксперты проанализировали предложение эксклюзивных многокомнатных лотов в старых границах Москвы и представили рейтинг из пяти наиболее дорогостоящих объектов января.

«Открывает январский рейтинг самых дорогостоящих предложений найма многокомнатных квартир в столице лот за 1 миллион рублей. Это шестикомнатный двухуровневый пентхаус в 30-этажном ЖК «Квартал на Ленинском», - говорится в сообщении.

На площади в 480 квадратных метров разместились гостиная и столовая зоны, кухня, спальни, детская, гардеробные, кладовая и хозяйственная комнаты, кабинет, сауна. Также у пентхауса есть терраса с панорамным видом. В стоимость найма входят два машино-места в подземном паркинге.

Серебро рейтинга досталось четырехкомнатным апартаментам на 26-м этаже башни «Москва» в «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Площадь объекта составляет 190 квадратных метров, ставка найма – 600 тысяч рублей в месяц.

Третья позиция и цена в 500 тысяч рублей в месяц – у квартиры на пятом этаже семиэтажного дома на Зоологической улице. Жилье общим метражом 320 «квадратов» включает четыре изолированные комнаты, три санузла, две гардеробные.

Топ-5 замыкают четырехкомнатные меблированные апартаменты на 55-м этаже башни «Запад» в «Москва-Сити» за 450 тысяч рублей в месяц и шестикомнатная квартира в Благовещенском переулке со стоимостью проживания 400 тысяч рублей в месяц.