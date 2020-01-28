РИАМО - 28 янв. За минувшие сутки в Московской области вывели порядка 1,2 тысячи единиц спецтехники для уборки и обработки дорог, в приоритетном порядке работы провели на подъездах к социально значимым местам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«За прошедшие сутки дорожные службы в круглосуточном режиме ликвидировали последствия продолжительного снегопада на территории области. Около 1,2 тысячи комбинированных дорожных машин очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 29 тысяч километров региональных дорог», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что, несмотря на продолжительный снегопад, дорожные службы в оперативном режиме готовы реагировать на погодные условия.

Больше всего работ на дорогах за сутки провело Домодедовское региональное управление автомобильных дорог на территории округов Серпухов, Пущино, Протвино, Чехов, Подольск, Ступино, Домодедово и Ленинский.

В Истринском РУАД обработали около 5 тысяч километров дорог – в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцове.

Коломенский городской округ выполнил наибольший объем работ по сравнению с другими округами - около 875 километров дорог, в округе Солнечногорск - порядка 580 километров, в округе Истра - около 570 километров.

В Подмосковье снегопад продолжается, температура воздуха колеблется от -7 до 0 градусов, ветер восточный и юго-восточный, местами до 4 метров в секунду.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.