РИАМО - 28 янв. Мужчина, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел на допрос в Ростове-на-Дону, куда он вылетел из Москвы, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Мужчина оставил в аэропорту мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной для такого поступка стало тяжелое финансовое положение. После этого он улетел в Ростов-на-Дону.

«Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Детей доставили в Химкинскую больницу. Накануне их навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также ребят сводили на экскурсию в океанариум.

Мать детей не живет с семьей, она заявила, что ничего не знала о случившемся.

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