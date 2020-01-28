РИАМО - 28 янв. Днем во вторник последствия снегопада в Подмосковье убирают более 15 тысяч дворников, за прошедшие сутки от снега и наледи очистили 8,82 миллиона квадратных метров территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Во вторник ночью в Московском регионе прошел сильный снегопад. Снег продолжит идти и в течение дня. Прошедшей ночью снег в Подмосковье убирали 7914 дворников и 751 единица спецтехники.

«Днем работают 15632 дворника, 1229 единиц техники, при необходимости число людей и техники будет увеличиваться», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В приоритетном порядке снег убирают на подходах к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, пешеходные зоны, дворы. Особое внимание уделяется местам проведения праздничных гуляний.

Хайкин рассказал, что четыре сотрудника министерства благоустройства Подмосковья выехали в Химки, Сергиев Посад, Дзержинский, Ленинский округ и Красногорск для проверки качества уборки.

Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными материалами, за прошедшие сутки обработано реагентами 8,29 миллиона квадратных метров, очищено от снега и наледи 8,82 миллиона квадратных метров.

В каждом муниципалитете организовано место складирования снега. Прошедшей ночью было вывезено 408 кубометров снега.

Вся информация о состоянии автотрасс и уборке территорий собирается в Центре управления регионом, где работает штаб по контролю за уборкой дорог и дворов.

Режим работы в снегопад объявили 53% муниципалитетов. Округа объявляют снегопад только при интенсивных осадках. При объявлении такого режима привлекаются дополнительные силы для уборки снега.