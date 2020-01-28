РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. Более 100 единиц техники привлекли для уборки улиц Королева во время снегопада, написал глава города Александр Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Московском регионе при облачной погоде пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса. Синоптики прогнозируют снег и гололед до конца недели.

«С первым снегопадом для уборки улиц и дворов привлекли 116 единиц техники и 600 человек. Уборку придомовых территорий осуществляли силами управляющих компаний», – написал Ходырев.

Для уборки городской территории привлечены сотрудники и техника ООО «Горзеленхоз» и МБУ «Автобытдор».