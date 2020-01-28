РИАМО - 28 янв. Специалисты Роскачества рассказали, что зачастую мошенники выставляют разные объявления по получению финансовых пособий или компенсаций, а затем используют персональные данные людей для кражи денег, сообщает Газета.ru.

«В Роскачестве советуют тщательно проверять сайты при введении любой информации. Наиболее опасными могут быть домены, зарегистрированные две и менее недели назад, или если в адресной строке нет символа «https» и изображения «замочка», — говорится в сообщении.

Пользователям советуют никогда не переводить деньги для получения призов, компенсаций или любых других наград. Это является мошенничеством с вероятностью 99%.

Эксперты рекомендуют не вводить персональные данные на сайтах, в которых пользователь полностью не уверен.