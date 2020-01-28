РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. Организацию дорожного движения обсудят в Королеве на заседании рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, безопасности дорожного движения и развития велосипедной инфраструктуры 31 января, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Первое в нынешнем году заседание рабочей группы пройдет в ДиКЦ «Костино» в 14:30.

«Тридцать первого января состоится заседание рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, безопасности дорожного движения и развития велосипедной инфраструктуры, на которых пройдут выборы новых членов группы. В ходе общественного обсуждения рассмотрят схемы организации дорожного движения в микрорайоне Бурково с участием представителя застройщика», – говорится в сообщении.

На заседании также обсудят схемы организации дорожного движения по улице Академика Легостаева в районе ЖК «Парад планет», ликвидацию несанкционированной парковки у ж/д станции Валентиновка.

Вход на заседание свободный. Принять участие в нем могут все желающие.