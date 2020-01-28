РИАМО – 28 янв. Первый в России ресторан быстрого питания McDonald’s, открытый в 1990 году в Москве на Пушкинской, в честь своего 30-летия вернет цены 1990 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Гамбургеры, чизбургеры и чикенбургеры будут стоить три рубля. За 30 рублей можно будет приобрести стандартный картофель фри, вишневый пирожок, две игрушки «Хеппи Мил», прохладительные напитки, чай и капучино, а также два соуса. При этом один посетитель может приобрести только четыре участвующих в акции продукта, один из которых — сэндвич», — говорится в сообщении.

Открытие McDonald’s 31 января 1990 года вызвало ажиотаж среди жителей столицы и туристов. Чтобы попасть в него, нужно было отстоять несколько часов в очереди. В первый день работы ресторан посетили 30 тысяч человек, эта цифра стала для сети рекордом.

Сегодня в Москве работают почти 700 ресторанов McDonald’s.