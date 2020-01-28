РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске 1 февраля пройдет XVI Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный выводу советских войск из Афганистана, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

«В Подольске 1 февраля в 12:00 начнется XVI Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный выводу советских войск из Афганистана. Соревнования проводятся на базе МБУ «Спорт-сервис» на улице Клемента Готвальда, 4», – сказал сотрудник.

Турнир проходит в Подольске ежегодно с 2004 года. Организатором соревнований является Подольское городское отделение Союза десантников России при поддержке администрации Подольска, комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска, комитета по делам молодежи администрации Подольска, Подольского городского отделения организации «Боевое братство».