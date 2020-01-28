РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области Андрей Зеленов проведет прием граждан в Подольске 29 января, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В Подольске 29 января с 16:00 до 18:00 в УМВД России по городскому округу состоится прием граждан заместителем начальника ГУ МВД России по Московской области полковником внутренней службы Андреем Зеленовым», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: улица Революционный проспект, дом 84, в кабинете для приема граждан. Узнать подробности и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.