РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. Классные руководители школ Мытищ примут участие в муниципальном этапе конкурса «Педагог года – 2020» в номинации «Самый классный классный», сообщается на сайте администрации города.

«27 января в Мытищах стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года – 2020» в номинации «Самый классный классный». Педагоги из лицея №2, гимназии №33, школ №№3, 14, 22, 25, 28, 31 и Первой Европейской гимназии Петра Великого попробуют доказать, что именно они «самые классные» классные руководители», – говорится в сообщении.

В конкурсе примут участие учитель географии школы №14 Любовь Клейменова, учитель английского языка школы №25 Виктория Шидловская, учитель начальных классов Первой Европейской гимназии Петра Великого Виктория Юркова, учитель английского языка школы №31 Олеся Сивакова, учитель английского языка школы №28 Игорь Крючков, учитель русского языка и литературы школы №3 Татьяна Губанова, учитель английского языка гимназии №33 Анастасия Павлова, учитель физкультуры лицея №2 Ольга Громова, учитель технологии школы №22 Нина Ласария.

Участники принимают участие в 4 конкурсных испытаниях: первый тур – творческая самопрезентация, второй тур - классный час в незнакомых классах на свободную тематику. «Кладовая педагогического мастерства» – третье испытание. Участники представят жюри свой опыт работы и расскажут о тех педагогических технологиях, которыми владеют и применяют в образовательной деятельности. Последний тур – «Родительское собрание». Педагоги проведут родительские собрания в присутствии жюри, продемонстрируют умение донести до родителей потребности школы, проявят коммуникационные способности общения с родителями, ответят на каверзные вопросы.

Итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2020» в номинации «Самый классный классный» будут подведены в начале марта 2020 года.