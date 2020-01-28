РИАМО - 28 янв. В Москве правительство города планирует переселить четверть участников программы реновации в новые дома к 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Рассчитываем в 2020 году начать переселение дополнительно более 15 тысяч горожан. Расчетные планы по переселению с 2021 по 2024 годы – более 200 тысяч жителей», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года заявлял, что более 22 тысяч москвичей уже переехали или получат в ближайшее время квартиру по программе реновации.

Левкин отметил, что количество переездов будет только расти с активным вводом реновационных новостроек. Например, в этом году по программе планируется ввести в эксплуатацию более 60 домов, в 2021 – более 80. Всего же по программе реновации сегодня в проектировании и строительстве находятся 226 объектов.

По его словам, 431 «стартовая» площадка с объемом строительства 6,8 миллиона квадратных метров жилья входит в адресный перечень реновации. Подбор новых «стартов» продолжается.

Собянин в августе 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда, в которую было включено более 5 тысяч жилых дома в 12 административных округах и 122 районах города Москвы.