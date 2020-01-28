РИАМО - 28 янв. Новым художественным руководителем центра имени Мейерхольда в Москве назначен лауреат «Золотой маски» Дмитрий Волкострелов, он заменит Виктора Рыжакова, ранее назначенного худруком «Современника», сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента культуры Москвы. «Новым художественным руководителем Центра имени Мейерхольда станет режиссер, лауреат театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Волкострелов. Он возглавит творческое направление центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра «Современник», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обязанности директора центра имени Мейерхольда продолжит исполнять Елена Ковальская.

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