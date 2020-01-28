РИАМО - 28 янв. В традиционный подмосковный рейтинг-50 внесли 15 новых показателей, все направления, которые учитываются при рейтинговании муниципалитетов, требуют серьезной работы местных властей, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рейтингование муниципальных образований проводится в Подмосковье по таким направлениям, как взаимодействие властей с жителями, привлечение бизнеса, создание комфортной среды, развитие образования, медицины, культуры и туризма, прозрачность и эффективность управления и закупок, снижение задолженностей, решение проблем дольщиков, охрана окружающей среды.

«Все самые насущные проблемы нашего региона заключены в рейтинг-50. Появление 15 новых показателей - это приятный момент, значит мы берем на себя следующие вызовы. <...> Хочу выразить уверенность, что мы увидим заслуживающие внимания прорывы, результаты в наиболее приоритетных направлениях», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Первые результаты обновленного рейтинга-50 будут представлены уже в середине апреля, уточнила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Среди новых показателей рейтинга-50 - «Лечимся в Подмосковье», удовлетворенность родителей качеством питания в школах, снижение смертности на железных дорогах, создание в муниципалитетах условий для малого бизнеса, рост доходов бюджета.

В 2019 году подмосковный рейтинг-50 возглавили Ивантеевка, Котельники и Реутов.