РИАМО - 28 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал протокол комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья на прошение израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии в РФ за контрабанду наркотиков, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы губернатора и правительства региона.

Накануне комиссия по вопросам помилования на территории Московской области дала положительное заключение на прошение Иссахар. После подписания губернатором протокол поступит в управление по помилованию в администрацию президента РФ.

«Губернатор подписал рекомендацию комиссии», - сказал собеседник агентства.

Иссахар задержали в апреле прошлого года в аэропорту Шереметьево. У нее в багаже обнаружили порядка 10 граммов гашиша, девушке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и осудили на 7,5 лет колонии. Иссахар призналась, что хранила наркотик для себя. Все обвинения в контрабанде вещества она категорически отрицала.