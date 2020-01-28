РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Дорогу в поселке Нахабино Красногорска обработали противогололедным средством по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что дорогу возле дома №12 по улице Совпартшкола очистили от снега. Однако, наледь не обработали реагентом, и ходить по такой дороге скользко.

«Сотрудники администрации горокруга Красногорск в рабочем поселке Нахабино провели осмотр внутридворового проезда. Факт несвоевременной уборки от наледи подтвердился. Работы по данному адресу проведены. Дорога от снега очищена, обработана противогололедным средством», – сообщил замглавы адмнистрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

Он добавил, что уборка территории по вышеуказанному адресу от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ согласно графику выполнения работ.

«Руководителю МБУ указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на территории», – отметил Волосевич.