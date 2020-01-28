РИАМО - 28 янв. Более 500 миллионов рублей поступило дополнительно в бюджеты муниципалитетов Подмосковья благодаря постановке выявленной недвижимости на кадастровый учет за год, сообщила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

На заседании регионального правительства во вторник Мухтиярова представила показатели рейтинга эффективности работы муниципальных образований Подмосковья (рейтинга-50).

«Постановка объектов недвижимого имущества на кадастровый учет. На начало года выявлено 300 тысяч объектов, в течение года мы поставили 118 тысяч на кадастровый учет. Это принесло бюджету муниципальных образований более полумиллиарда рублей. В течение этого года будет еще плюс 200 тысяч», - сказала Мухтиярова.

Она отметила, что данная работа требует внимания муниципалитетов и учитывается при их рейтинговании.

Рейтинг муниципальных образований Московской области составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».

В 2019 году рейтинг-50 возглавили Ивантеевка, Котельники и Реутов.