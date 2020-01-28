РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 янв. Почти 1,4 тысячи новогодних деревьев сдали в переработку жители Красногорска в рамках областной экологической акции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Почти 1 400 елок сдали красногорцы на переработку. Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» в Красногорске продолжается. Сбор новогодних елок продлится до 15 февраля», – говорится в сообщении.

Принести натуральные хвойные деревья на переработку можно в специальные пункты приема. Они работают на Ярмарочной площади возле ДК «Подмосковье», у дома №10 на Красногорском бульваре, а также между домами №№1-2 на Подмосковном бульваре и на пересечении Павшинского и Красногорского бульваров.

«Основная цель экоакции «Подари своей елке вторую жизнь» – чтобы жители не выбрасывали новогодние деревья в придомовые контейнерные площадки. Еловая щепа после измельчения в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых саженцев деревьев в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы», – заключается в материале.