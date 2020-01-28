РИАМО – 28 янв. Со вторника российские туроператоры приостановили прием организованных туристических групп из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце прошлого года. Больной может умереть из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. Случаи заражения уже зафиксированы за пределами Китая, в том числе в США, Японии, Южной Корее, Франции, Австралии и ряде других стран.

«Ограничения на отправку тургрупп за рубеж ввели власти Китая в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса. Понедельник, 27 января, стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов», — говорится в сообщении.

Российский союз туриндустрии сообщил, что еще в понедельник направлялись группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены.

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком) Александр Агамов отметил, что уже въехавшие в Россию китайцы не будут покидать страну досрочно. Запрет на въезд может привести к сокращению турпотока из КНР в Россию в первом квартале года на 70-80%.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом.

По данным СМИ, в Китае от коронавируса погибли около 100 человек, заражены почти 4,5 тысячи.