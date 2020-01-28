РИАМО - 28 янв. За 2019 год с банковских карт жителей Москвы мошенники похитили около 12 миллиардов рублей, самым лучшим способом борьбы с мошенниками является широкое информирование населения, сообщила во вторник депутат Мосгордумы Наталия Метлина.

Во вторник фракция партии «Единая Россия» и постоянное депутатское объединение «Моя Москва» в Мосгордуме проводят заседание круглого стола на тему «Финансовая безопасность москвичей при совершении электронных операций и повышение ответственности операторов электронных финансовых услуг», в рамках которого планируют обсудить, как обезопасить граждан в новых условиях резкого роста дистанционной преступности.

«Стабильно растет хищение денег с банковских карт. Число подобных посягательств выросло за последний год в четыре раза. Почти на 70% участились преступления с использованием средств связи. За прошлый год мошенническим способом с банковских карт москвичей были похищены 12 миллиардов рублей», - сказала Метлина.

Она отметила, что в Юго-Западном округе Москвы общая сумма ежедневного ущерба от такого мошенничества доходит до 3 миллионов рублей.

«Если проанализировать оперативную обстановку за две недели, то в округе с 1,5-миллионным населением мошенничеств и краж денег с банковских карт случилось в 11 раз больше, чем убийств, изнасилований, грабежей вместе взятых», - добавила Метлина.

По ее словам, самым лучшим способом борьбы с мошенниками является широкое информирование населения.