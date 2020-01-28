РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл у «Северстали» со счетом 4:1 в Череповце в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч между «Витязем» и череповецкой «Северсталью» проходил в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в МАУ «Ледовый Дворец» в Череповце 27 января. Игру посмотрели 3 373 зрителя.

«Победа «Витязя» со счетом 4:1 и хет-трик Няттинена! Йоонас забивает трижды, причем каждый его гол – на загляденье. Первый – обыгрыш защитника Яковлева и расклад вратаря Подъяпольского. Второй – умелое владение кистевым и постановка мощного корпуса на пятачке перед воротами (отметим отличный пас Бывальцева из-за ворот), и третий – просто шедевр – выкат из-за лицевой линии на пятачок и ювелирное попадание в угол. И, наконец, Павел Варфоломеев после изящной скидки Павла Чернова забрасывает четвертую шайбу «Витязя» за 12 минут до финальной сирены», – говорится в сообщении.

Матчи с «Северсталью» всегда были очень тяжелыми для «Витязя», и этот сезон не исключение. Игра в Череповце – третий раунд противостояния. Победа очень тяжелая и оттого еще ценнее – два очка в копилке и переход на седьмую позицию на Западе, что означает уход от встречи в плей-офф с чемпионом.

«Очень тяжелая игра на протяжении всех 60 минут. Счет 4:1 накалу игры не соответствует, будто бы мы разорвали соперника. Использовали моменты лучше, в этом залог нашей победы!», – сказал главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец.

29 января ХК «Витязь» сыграет на домашнем льду с «Ак Барсом». Организаторы приглашают на эту встречу болельщиков.