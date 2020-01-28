РИАМО - 28 янв. Только четверть кладбищ в Подмосковье соответствуют стандартам благоустройства, сообщила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

На заседании регионального правительства во вторник Мухтиярова представила показатели рейтинга эффективности работы муниципальных образований Подмосковья (рейтинга-50).

«Благоустройство кладбищ. В настоящий момент у нас 1637 кладбищ, из которых только 422 соответствуют региональным стандартам», - сказала Мухтиярова.

Она отметила, что завершить благоустройство кладбищ планируется в течение года. Это является одним из показателей рейтингования муниципалитетов.

«Задача этого года - максимально довести до 100% этот показатель», - заключила Мухтиярова.

Рейтинг муниципальных образований Московской области составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».

В 2019 году рейтинг-50 возглавили Ивантеевка, Котельники и Реутов.